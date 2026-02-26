日本郵便が公式キャラクター「ぽすくま」グッズのプレゼント企画を行い、Xで「可愛すぎ」などと絶賛されている。一方、開始早々にフリマサイトでの転売が横行する事態にもなっている。同社はこの事態にどう対応するのか。郵便局で24日から「ゆうパックスマホ割」利用者に配布茶色いクマの「ぽすくま」は、12年発行のグリーティング切手から登場したキャラで、公式サイトでは「森の郵便局で働く、くまのぬいぐるみの郵便屋さん」と