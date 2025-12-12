サッカーJ2トリニータを官民一体となって支援する県民会議が開かれ、大分フットボールクラブの小澤正風社長が16位で終わった今シーズンを振り返って謝罪し、巻き返しを誓いました。 【写真を見る】トリニータ今季16位小澤正風社長が謝罪、巻き返しを誓う県民会議は支援継続 トリニータを支える県民会議は、クラブの経営危機が表面化した2009年に県内の政財界の有志がチームをサポ