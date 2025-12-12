きょう東証グロース市場に新規上場したフィットクルーは、午前１０時５分に公開価格２２００円を８００円（３６．４％）上回る３０００円で初値をつけた。１０時１３分に３３５０円の高値をつけたが、これをピークに換金売りに押され２５００円台に下落。その後は２７００円を挟んだもみ合いとなっていたが、後場中盤から弱含み再び２５００円台に下落。大引けにかけてやや持ち直し２６１７円で取引を終えた。