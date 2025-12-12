昨年度の最終審査会場の様子（川崎市提供）市民がお気に入りの料理を選んでグランプリなどを決める「かわさきＡＫＩＮＡＩＡＷＡＲＤ＃かわさき推しメシ」の最終審査が２６日、川崎市中原区のグランツリー武蔵小杉で開かれる。市内の飲食店が参加し、市民投票で栄えある受賞店舗が決定する。一般部門とスイーツ部門は１０月から１１月にかけて行われた１次投票でエントリーした１１５店舗の中から、利用客らの投票で得票