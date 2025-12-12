まさかRCランスがPSGを抑えてリーグ・アン首位に立つとは トヴァンら今夏の“13選手補強”が大ヒット
どこまで絶対王者パリ・サンジェルマンに喰らいつけるだろうか。現在フランス1部のリーグ・アンで首位に立っているのは、RCランスだ。
ここまでリーグ戦15試合を消化し、11勝1分3敗。昨季8位で終えていたRCランスがこれほど良い前半戦を過ごすとは予想外だったか。
伊『Calciomercato』もこのスタートに驚いているが、RCランスの場合は今年の冬から夏にかけてチーム構成が大きく変わってきた。今冬にはウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・フサノフをマンチェスター・シティへ4000万ユーロで売却し、新シーズン開幕前の夏にもDFケビン・ダンソをトッテナムへ2500万ユーロ、MFアンディ・ディウフをインテルへ2000万ユーロ、ニール・エル・アイナウイをローマへ2350万ユーロで売却している。
これはクラブの財政的な問題も影響していて、選手たちのサラリー合計を抑えるべく動いてきたのだ。しかし補強に動かなかったわけではなく、今夏のRCランスは5400万ユーロを投じて計13人の新戦力を補強。
中でもフランス代表復帰を果たしたFWフロリアン・トーヴァンは大当たりで、600万ユーロで獲得した32歳のトーヴァンはここまで5ゴール2アシストと絶好調だ。他にも育成の名門であるオーストリアのザルツブルクから21歳DFサムソン・ベイドゥー（800万ユーロ）、ラピード・ウィーンから23歳MFママドゥ・サンガレ（800万ユーロ）、クリスタル・パレスから27歳FWオドソンヌ・エドゥアール（370万ユーロ）、ローマからはサウジアラビア代表DFサウド・アブドゥルハミドをレンタルで加えるなど、若手から中堅まで効果的に補強してきた。
結果的にはチーム構成が変わったことがポジティブな結果に繋がっていて、リーグ・アン優勝争いに絡めている。ここからPSGのペースについていくのは簡単ではないが、どこまで粘れるだろうか。RCランスの奮闘はPSG一強状態に近いものがあったリーグ・アンを盛り上げる要素となっている。
Flow Thauvinpic.twitter.com/IRGUfSIT9m— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) December 2, 2025