綿半ホールディングスは軟調。１０日取引終了後、小売り事業の月次業績を発表した。１１月度の既存店売上高は前年同月比１．８％減と、６カ月連続でマイナス。昨年の防犯需要の反動減があった。全店ベースでも同１．８％減だった。これがネガティブ視されている。 出所：MINKABU PRESS