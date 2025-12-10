º£Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤òMLS¥«¥Ã¥×¤ÎÄºÅÀ¤ØÆ³¤­¡¢¼«¿È¤âMLSÆÀÅÀ²¦¡¢¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Ê¤É¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ£¿ô¼ê¤Ë¤·¤¿FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡£º£¤Ç¤âÁ´À¹´ü¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤À¤¬¡¢¥á¥Ã¥·ËÜ¿Í¤¬»×¤¦¡ØÁ´À¹´ü¡Ù¤È¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡£¡ØESPN¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¡¢¥á¥Ã¥·¤ÏÌÀ³Î¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿Ç¯¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2012Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÇÇ¯´Ö91¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î1Ç¯¤À¡£¤³