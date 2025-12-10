¥á¥Ã¥·¤Î¡ÈÁ´À¹´ü¡É¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡¡¤º¤Ã¤ÈÀ¨¤¤¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿À¤¬»×¤¦ÆÃÊÌ¤Ê1Ç¯¡ÖÁª¤Ö¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç¯¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×
º£Ç¯¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¤òMLS¥«¥Ã¥×¤ÎÄºÅÀ¤ØÆ³¤¡¢¼«¿È¤âMLSÆÀÅÀ²¦¡¢¥¢¥·¥¹¥È²¦¤Ê¤É¸Ä¿Í¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ£¿ô¼ê¤Ë¤·¤¿FW¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡£º£¤Ç¤âÁ´À¹´ü¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Û¤É¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤À¤¬¡¢¥á¥Ã¥·ËÜ¿Í¤¬»×¤¦¡ØÁ´À¹´ü¡Ù¤È¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡£
¡ØESPN¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Æ¡¢¥á¥Ã¥·¤ÏÌÀ³Î¤Ê»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿Ç¯¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ2012Ç¯¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2012Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÇÇ¯´Ö91¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿ÅÁÀâ¤Î1Ç¯¤À¡£¤³¤ÎÇ¯´Ö91¥´¡¼¥ë¤ÏÇË¤ë¤Î¤¬¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤µÏ¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥á¥Ã¥·¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥Ù¥¹¥È16¤Î2nd¥ì¥°¤Ç¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÁê¼ê¤Ë1¿Í¤Ç5¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤Ç21»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤ê¤È¡¢¼ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÁ´À¹´ü¤Î1¤Ä¤È¸À¤¨¤ë2012Ç¯¤«¤é13Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ï¤è¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥«¡¼¤Ë¶á¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°õ¾Ý¤À¡£º£¤Î¥á¥Ã¥·¤âÀ¨¤¤¤¬¡¢2012Ç¯¤¬Á´À¹´ü¤È¤Î¹Í¤¨¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
#OTD in 2012, Messi scores FIVE at Camp Nou— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 7, 2021
