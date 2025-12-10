熱愛説が浮上したBTSのJUNG KOOKに対して、グループ脱退を要求するトラックデモが行われた。【画像】JUNG KOOKに熱愛説、“カップルタトゥー”まで？12月10日、ソウル龍山（ヨンサン）区に位置するHYBE本社前にはJUNG KOOKに関する文言を掲げたトラックが送られた。そのトラックの電子掲示板には、「カップルタトゥーを消さないのならBTSの活動から抜けろ」「軍隊を待っていたARMY（BTSファン）に返ってきたのは“ファン欺瞞”」「