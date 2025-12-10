北海道電力が２０２７年早期の再稼働を目指す泊（とまり）原子力発電所（北海道泊村）の３号機について、鈴木直道知事は１０日の道議会で同意を表明した。国が道と立地・周辺４町村に求めた「地元同意」が出そろい、再稼働に大きく前進した形だ。鈴木知事は、北電が再稼働後の電気料金の値下げ方針を発表したことや、再稼働が道内の投資促進や雇用拡大につながることなどを説明。「３号機の再稼働に同意することとした」と述べ