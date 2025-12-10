「猪狩くん、だからデビューできないんだよ！だからデビューできないんだよ〜」12月8日放送のクイズバラエティ番組『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）で、こう言い放ったのはお笑い芸人・やす子（27）。「東京ディズニーランド開園当初からあるアトラクションは？」と出題された際に、回答を間違えたKEY TO LIT・猪狩蒼弥（23）に向けたヤジだった。「“ディズニー好き”を自称する猪狩さんは『ビッグサンダー・マウンテン』