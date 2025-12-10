「猪狩くん、だからデビューできないんだよ！だからデビューできないんだよ〜」

12月8日放送のクイズバラエティ番組『呼び出し先生タナカ』（フジテレビ系）で、こう言い放ったのはお笑い芸人・やす子（27）。「東京ディズニーランド開園当初からあるアトラクションは？」と出題された際に、回答を間違えたKEY TO LIT・猪狩蒼弥（23）に向けたヤジだった。

「“ディズニー好き”を自称する猪狩さんは『ビッグサンダー・マウンテン』を選択していたのですが、元日本テレビの馬場典子アナ（51）が選んだ『ホーンテッドマンション』が正解でした。不正解だった猪狩さんはバツが悪かったのか、ディズニーの豆知識を披露。その際にやす子さんが大袈裟にいじり、テロップでも『だからデビューできない』と表示されていました」（テレビ誌ライター）

やす子の“いじり”に猪狩は「やめてくれ！」「“だから”のわけねぇだろ」と言い返し、スタジオメンバーは大爆笑。番組後半でも猪狩に同じヤジを飛ばしていたやす子だが、猪狩を熱心に応援する一部のファンから不評を買ってしまったのだ。

「’13年に旧ジャニーズ事務所に入所した猪狩さんは、’15年に結成した人気ジュニアグループ・HiHi Jetsで活動してきました。グループは単独ツアーも行い、地上波の冠番組を持つほどに成長。ファンの間では“次にデビューするのはHiHi Jets”と期待されていましたが、今年2月にジュニアグループの大規模な解体・再編成が行われることに。猪狩さんは新たにKEY TO LITで活動することになりましたが、いまだデビューは叶っていません。ファンにとってはデリケートな話題であることに加え、猪狩さんよりも芸歴が浅いやす子さんが軽々しくいじったこともファンの神経を逆撫でてしまったようです」（前出・テレビ誌ライター）

Xではやす子に批判の声が上がるなか、やす子もXを更新。しかし、その内容が騒動を拡大させてしまったのだ。

「やす子さんはXで、やす子さんを批判している人たちを疑問視した一般ユーザーの投稿をリポストしていたのです。やす子さんが意図的にリポストしたのかはわかりませんが、猪狩さんのファンを挑発する行為だとして火に油を注ぐことに。やす子さんはすぐに取り消していましたが、リポストした画面を収めたスクリーンショットが拡散しています。

ただ、『呼び出し先生』はバラエティ番組ですし、やす子さんが悪意を持って猪狩さんにヤジを飛ばしたとは考えられません。オンエアでは、やす子さんが猪狩さんを応援する場面もありましたし、批判を集めたヤジは台本やカンペに書かれていた可能性もあるでしょう」（前出・テレビ誌ライター）

思わぬ炎上に見舞われてしまったやす子だが、’19年に芸人デビューして以来、“いい人キャラ”で親しまれてきた。

「『はい〜』のセリフと明るい笑顔で、やす子さんは一躍人気者の仲間入り。Xでは自身に寄せられたコメント全てに『いいね』するなど、テレビ外での行動もファンを増やすきっかけに。また、元自衛官という経歴を活かし、災害発生時には身を守る情報を積極的に発信。8日深夜に青森県で震度6強の地震が発生した際もXを更新し、被災時に取るべき行動を呼びかけていました。

昨夏の『24時間テレビ』（日本テレビ系）では、全国の児童養護施設への寄付を募るため長距離マラソンに挑戦したことも注目の的に。走行中に沿道にいた男性から体を触られるハプニングもありましたが、見事完走していました。そのいっぽうで、同時期にはフワちゃんからXで暴言を吐かれるという出来事も。好感度の高いやす子さんが《とっても悲しい》と反応したこともあり、当時はやす子さんに同情する風潮が広がっていました」（芸能ライター）

やす子自身も高校生のときに児童養護施設で過ごすなど苦労をしてきた人生経験が広く知れ渡ったこともあり、世間からは苦労人、真面目、努力家……といった目で見られるように。親しみやすい性格も相まって“いい人”のイメージが定着した反面で、やす子にとっては大きなプレッシャーになっていたという。

「好感度を気にしすぎるあまり、プライベートでも“いい人”でいようと努め、街で写真やサインを求められても応じていたそう。ですが、次第に生きづらさを感じるようになり、昨年10月に出演した『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）では『最近苦しくなって外出もしなくなって』と漏らしていました。

実際には愚痴も言う性格だそうで、“本当の自分”と“テレビに映る自分”にはギャップがあるとか。最近ではバラエティ番組で悪態をつくなど、これまでのイメージを塗り替えようとする努力も窺えます。猪狩さんにヤジを飛ばした件についても、番組を盛り上げるための演出だった可能性は高いはず。やす子さんに、猪狩さんを貶めたり、彼のファンを敵に回したりするつもりはなかったように思います。

“ヒール役”に徹したやす子さんでしたが、まさか炎上を招いてしまうとは、本人をはじめ番組側も想像していなかったのではないでしょうか」（前出・芸能ライター）