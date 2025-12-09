世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の会長辞任を発表した田中富広会長が９日、都内で会見を開き、安倍晋三元首相の銃撃事件で殺人などの罪に問われている山上徹也被告ついて言及した。山上被告の裁判員裁判は奈良地裁で行われており、田中氏は「係争中なので簡単に私からここで述べるわけにはいかない」と断った上で「私自身としては山上被告の動機が本当に真実なんだろうか。恐らく１個だけじゃない。報道を見ながら感じたり