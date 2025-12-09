中国軍による自衛隊機へのレーダー照射について、中国側が自衛隊機による妨害があったと主張していることに対して、小泉防衛大臣は「自衛隊機は安全な距離を保っていた」と反論しました。【映像】反論する小泉大臣「今般のレーダー照射を受けた際、自衛隊機は安全な距離を保ちながら、終始プロフェッショナルな対応で対領空侵犯措置を実施しており、自衛隊機の妨害があったとする中国側の主張は当たりません」（小泉防衛大臣）