楽天モバイルでもiPhone 14以降とApple Watch Ultra 3において衛星経由のメッセージングサービスが利用可能に！楽天モバイルは26日、Appleが展開するスマートフォン（スマホ）「iPhone」シリーズとスマートウォッチ「Apple Watch」シリーズにおいてiPhone 14以降およびApple Watch Ultra 3についてAppleが提供する衛星経由で「SMS（ショートメッセージ）」（「iMessage」含む）が送受信できるメッセージングサービスに対応したとお