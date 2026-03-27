今月、韓国・ソウル中心部のホテルで起きた火事で意識不明となっていた50代の日本人女性が死亡したことが分かりました。【映像】火災があった現場の様子14日、明洞近くのカプセルホテルで起きた火事では、宿泊客とみられる外国人10人が負傷しました。このうち2人は日本人の親子で、50代の母親が意識不明の重体となっていましたが、きょうまでに死亡が確認されました。遺体はあす、日本に戻るということです。（ANNニュース