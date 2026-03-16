16日の参議院予算委員会で、広田一議員がイラン情勢で自衛隊派遣ができるかどうかについて取り上げた。【映像】質問がわからなくなった？激しいヤジの瞬間（実際の様子）広田議員は「米側からホルムズ海峡を通行する船舶の護衛に参加しないかという話が出てくる可能性が極めて高い」としたうえで、「防衛大臣の答弁を踏まえると、今回の米国主導のチームに（自衛隊の）護衛艦を派遣することはできないということになると思うが