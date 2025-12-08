農林水産省が発表したコメの平均販売価格が再び過去最高値を更新。そんななか、国内最大手の卸売業者がコメの価格について「暴落の可能性がある」と発言。なぜそんな可能性が浮上したのでしょうか？止まらないコメ価格の高騰。きょう、横浜市のスーパーを訪ねると…記者「新米の千葉県産コシヒカリは5キロで5075円になっています」この商品、9月の時点では4687円でしたが、10月に5075円に値上がりし、そのまま高止まり。スーパーセ