(参考)県内で除雪作業中に死亡が確認されたのは今年度初めてUX新潟ニュース

自宅前の除雪作業中に倒れた70代男性を搬送、その後死亡を確認 新潟

  • 5日に新潟県長岡市の自宅前で倒れている70代男性が発見された
  • 心肺停止の状態で救急搬送されたが、その後、死亡が確認されたとのこと
  • 県内で除雪作業中に死亡が確認されたのは、今年度初めてとなる
