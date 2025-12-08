ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 自宅前の除雪作業中に倒れた70代男性を搬送、その後死亡を確認 新潟 新潟県 UX新潟ニュース 自宅前の除雪作業中に倒れた70代男性を搬送、その後死亡を確認 新潟 2025年12月8日 19時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 5日に新潟県長岡市の自宅前で倒れている70代男性が発見された 心肺停止の状態で救急搬送されたが、その後、死亡が確認されたとのこと 県内で除雪作業中に死亡が確認されたのは、今年度初めてとなる 記事を読む おすすめ記事 【地震速報】青森県で最大震度6強の地震が発生しました(23:15頃発生) 2025年12月8日 23時17分 入院報告のゆたぼん バイク走行中に交通事故に遭っていた「対向車線から車がいきなり」精神も深刻事態「すごいトラウマ」 2025年12月8日 20時47分 バッテリィズ・エースの拡散が物議…「投稿を削除してください」「女性からしたら恐怖でしかない」の声 2025年12月8日 18時33分 【速報】グリコの「ポッキー」など約600万個を自主回収 「味がいつもと違う」と消費者が指摘 原因はカカオ豆と一緒に保管されていた香辛料 2025年12月8日 17時5分 声優・西村知道さん死去 「SLAM DUNK」安西先生役 9月に体調不良のため一時休業 2025年12月8日 19時26分