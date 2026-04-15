歯止めのかからない人口減少に対し、新潟県は多様で柔軟な働き方を実現することで“選ばれる新潟”を目指す方針で、認定制度を設けて企業の取り組みを後押ししている。その認定企業の一つが導入するのが“プチフレックス”。働きやすい環境を実現するユニークな取り組みを取材した。 ■“プチフレックス制度”で子育て世代が働きやすい環境を！ 新潟県長岡市にある中小企業向けのコンサルティングを行う会社。 「直行