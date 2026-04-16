新潟市中央区万代1丁目で16日午前9時ころ、「包丁を持った男に切り付けられた女性がいる」という通報が警察にありました。警察や消防によりますと20代女性が刃物でケガをしたということです。警察から「20代女性が首や左手付近をけがしている」と消防に出動要請があり、女性を救急搬送しました。命に別条はないということです。現場は新潟市中央区の繁華街・万代シテイの一角です。パン店の店長によるとケガをした女性はパン店の20