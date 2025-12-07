■福岡国際マラソン2025（7日、平和台陸上競技場発着、42.195?）来年の愛知・名古屋で行われるアジア大会マラソン代表、2028年に予定されているロサンゼルスオリンピック™の代表選考会“グランドチャンピオンシップ（MGC）”の選考会を兼ねている福岡国際マラソンが7日に行われて、西山雄介（31、トヨタ自動車）が日本人トップの2位、2時間7分56秒アジア大会代表に大きく前進、MGC出場権も手にした。去年は吉田祐也（28、GMO