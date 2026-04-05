お笑いコンビ「タイムマシーン3号」関太（46）が5日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、4日に生放送されたTBS「オールスター感謝祭’26春」の“舞台裏”を明かした。名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」で、参加希望者を募集したところ、「走りたい」が9人、「走りたくない」が77人という結果になった。これを受けて、MC島崎和歌子は「一番の花形のイベントですよ?何年やってると思って