4月4日、大型バラエティ番組『オールスター感謝祭’26春』（TBS系）が生放送され、恒例の名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」がおこなわれた。今回は、たびたび話題にあがるハンデが変更になったが、その基準に不満を持たれている。同企画は、男女差や年齢差、過去の成績などに基づき、先頭ランナーからプロランナー、実力者まで時間を置いてスタートするハンデを設け、順位を競うことでおなじみ。今回は、9月のアジア大会男子