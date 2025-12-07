MLBが日本時間6日までに公式SNSを更新。ドジャースの大谷翔平選手や山本由伸投手、アーロン・ジャッジ選手(ヤンキース)などスター選手の愛犬の写真を投稿しました。MLBは公式インスタグラムで「リーグ屈指の名犬！」と題して9枚の写真を投稿。日本人選手では、大谷選手がデコピンを抱きかかえる写真と山本投手が愛犬のカルロスを抱いて飛行機に乗り込む写真が投稿され、同じドジャースではブレーク・スネル投手が妻と3匹の愛犬とと