大規模な洪水に見舞われたインドネシアのスマトラ島で4日、がれきの中に閉じ込められていたネコが1週間ぶりに救出されました。洪水により倒壊した民家を調べる救助隊。がれきの奥から助け出されたのは、この家で飼われていた1歳のネコです。救助の様子を見守っていた飼い主のもとに無事に返されました。ロイター通信によりますと、このネコは飼い主の家族が避難する際に取り残され、1週間にわたりがれきの中に閉じ込められていたと