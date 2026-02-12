あなたがなかなかタバコを止められないのはナゼ？ 解釈を変えることで矛盾を解消する 自分の心の中に矛盾を抱えた状態のことを「認知的不協和」といいます。これはフェスティンガーによって提唱された理論で、認知的不協和が起きると、人は無意識のうちにそれを解消しようとします。 これについてフェスティンガーは、次のような研究を行っています。ある宗教団体の信者たちは「１９５４年12月21日に大洪水が発生し