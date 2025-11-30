大手航空機メーカー「エアバス」社が製造した機体のシステムに不具合が発生したことに伴い、全日空が実施していた大規模な機体整備作業の影響で、庄内空港発着の羽田便は30日も2便が欠航しました。30日、欠航したのは午前7時15分羽田発とその折り返しの午前8時55分庄内発の2便です。欠航の理由について全日空は機材の手配ができないためとしています。全日空は大手航空機メーカー「エアバス」が製造した機