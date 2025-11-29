運動に使用した障害物を片付けるスタッフの後を追いかける引退競走馬。ピタリと寄り添う愛らしい姿にネットでは「可愛い可愛い！」「お利口さんだし、甘えん坊」と話題になっている。【映像】スタッフにピタリと寄り添う馬（華麗なジャンプも披露）話題を集めているのは、北海道・新ひだか町の牧場「ウエスタンファーム」のkoshigoe（@koshigoe0127）さんの投稿。円形の馬場で使っていた道具をスタッフが片付けようとしている