餌を見つけた瞬間、まるでスポーツカーのようなドリフト走行で爆走する馬――。【写真】ドリフトするノガロはこちら北海道大学馬術部（@hu_equestrian26）がXに投稿した、躍動感あふれる一枚の写真が大きな注目を集めています。放牧中の馬が見せた、地面を蹴り上げ馬体を大きく傾けながら急旋回する迫力満点な姿に、ネット上では「ど迫力」「見事なドリフト」といった驚きの声が相次いでいます。爆走したのは「ノガロ」という名前