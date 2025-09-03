フランス競馬を統括するフランスギャロは、9月5日（金）と6日（土）の2日間、パリ中心部のコンコルド広場で一般向けイベント「HORSES IN THE CITY」を開催する。入場無料で誰でも参加でき、馬と競馬の魅力を街の真ん中で体感できるヨーロッパ唯一の試みだ。イベント期間中は、広場が一変して競馬場さながらの会場に。メインとなるのは「巨大パドック」で、来場者は実際のレース場同様に馬のパレードを1時間ごとに観覧できる。