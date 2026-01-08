明治大学体育会馬術部が飼育する馬が2026年1月5日に一時街中へと脱走し、その後自力で大学へ戻ったことが報じられ、話題になった。馬が脱走するに至った状況や、脱走が発覚してからの馬術部員の対応はどのようなものだったのだろうか。明治大馬術部のスタッフに聞いた。スタッフは、「幸運にも事故やけが人を出しませんでしたが、たまたま偶然の重なったことと受け止め、同じことが起こらないよう再発防止に努めてまいります」とし