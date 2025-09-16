天明9年（1789年。寛政元年）1月、蔦屋耕書堂より恋川春町『鸚鵡返文武二道（おうむがえし ぶんぶのふたみち。画：北尾政美）』が出版されました。前年に出版された『悦贔屓蝦夷押領（よろこんぶ ひいきのえぞおし）』の売れ行きがよくなかったリベンジとして、満を持して書き上げた本作は、狙い通りに空前絶後の大ヒットを飛ばします。しかしあまりの評判ゆえに当局の知るところとなり、発禁処分を下されてしまいました。参考：大