£¶·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿£Ô£Ï£Ë£É£Ï¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¹ñÊ¬ÂÀ°ì¡Ê£µ£±¡Ë¤Î¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¡×Í×µá¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬±þ¤¸¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤È¤Ï¡½¡½¡£¹ñÊ¬¤Ï£¶·î¡¢¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¹Ô°Ù¡×¤òÍýÍ³¤ËÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²£¶Æü¤ËÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï²¿¤¬¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤·¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×¡ÖÅú¤¨¹ç¤ï¤»¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×