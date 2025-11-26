今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、今晩の米新規失業保険申請件数などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円５０～１５６円７０銭。 この日は日銀の追加利上げに関する思惑も高まるなか、一時１５５円６０銭台までドル安・円高が進行する場面があった。今晩は米国で新規失業保険申請件数が発表されるほか、米９月耐久財受注や米１１月シカゴ購買部協会景気指数、米地区連銀経済報告（ベ&#