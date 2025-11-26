日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、『チキンクリームポットパイ』（単品470円／セット880円／よくばりセット1180円※価格は税込）を、26日から数量限定で販売する。【写真】冬になると食べたくなる『チキンクリームポットパイ』同店冬の定番商品が、今季も心までほっと温まる味わいを届ける。1996年の発売以来、長く愛され、今年で30周年を迎えた。愛されてきた理由は、サクサク