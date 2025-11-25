株式会社ドトールコーヒーが展開する「エクセルシオール カフェ」は12月1日から、福袋「2026HAPPY BAG」の予約受付を開始する。2026年の福袋は、くまのキャラクター「パディントン」とコラボレーションし、全3種(7,000円･5,000円･3,000円)を取りそろえる。予約は12月24日までの期間中、全国の「エクセルシオール カフェ」の店頭で受け付ける。商品代金は予約時に支払う。数量限定のため、在庫がなくなり次第販売終了。「パディント