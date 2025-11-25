エクセルシオールカフェの福袋「パディントン」とコラボしたバッグ&ポーチ、ドリンクチケット付き

株式会社ドトールコーヒーが展開する「エクセルシオール カフェ」は12月1日から、福袋「2026HAPPY BAG」の予約受付を開始する。

2026年の福袋は、くまのキャラクター「パディントン」とコラボレーションし、全3種(7,000円･5,000円･3,000円)を取りそろえる。

予約は12月24日までの期間中、全国の「エクセルシオール カフェ」の店頭で受け付ける。商品代金は予約時に支払う。数量限定のため、在庫がなくなり次第販売終了。

「パディントン」とコラボした「2026HAPPY BAG」イメージ

〈A バッグ･ポーチ&ビーンズセット(税込7,000円) 〉オリジナルバッグオリジナルポーチコーヒー豆 エクセルシオール ブレンド(200g)ドリンクチケット 8枚

エクセルシオールカフェ「2026HAPPY BAG」A バッグ･ポーチ&ビーンズセット

〈B バッグ&ドリップセット(税込5,000円)〉オリジナルバッグドリップコーヒー エクセルシオール ブレンド(5パック)ドリンクチケット 5枚

エクセルシオールカフェ「2026HAPPY BAG」B バッグ&ドリップセット

〈C ポーチ&ドリップセット(税込3,000円)〉オリジナルポーチドリップコーヒー エクセルシオール ブレンド (3パック)ドリンクチケット 3枚

エクセルシオールカフェ「2026HAPPY BAG」C ポーチ&ドリップセット

それぞれのセットに入っているアイテムの詳細は以下の通り。

◆【共通】ドリンクチケット

チケット1枚につき、好きな最小サイズのドリンク1杯と交換できる。有効期間は、2025年12月25日〜2026年3月31日。利用対象店舗は、全国のエクセルシオール カフェ(一部を除く)、カフェ レクセル 御堂筋淀屋橋店。

2026HAPPY BAG「ドリンクチケット」

◆【A･B】オリジナルバッグ

「パディントン」のイラストが描かれたバッグ。広めのマチで荷物が入れやすく、内ポケットに加え、外ポケットも2つ付いている。エクセルシオールカフェのブランドカラーであるネイビーを、持ち手などにあしらった。バッグの大きさ(約)は、幅27cm×高さ23cm×奥行15cm。材質は、帆布、ポリエステル。

2026HAPPY BAG「オリジナルバッグ」

◆【A･C】オリジナルポーチ

エクセルシオールカフェと「パディントン」がコラボしたスクエアポーチ。ゴールドのロゴとファスナーで、上質感のあるデザインに仕上げた。ポーチの大きさ(約)は、幅16cm×高さ12cm×奥行6cm。材質は、合成皮革、ポリエステル、亜鉛合金。

2026HAPPY BAG「オリジナルポーチ」

◆【共通】エクセルシオール ブレンド

店舗で提供する「ブレンドコーヒー」や「カフェラテ」に使用しているコーヒー。カシューナッツを思わせるコク、ジャスミンのような華やかさを楽しめるという。Aセットはコーヒー豆、Bセット・Cセットではドリップコーヒーとなっている。

福袋の店頭販売･商品引き渡し期間は、2025年12月25日〜2026年1月31日。店舗によって、予約可能な商品が異なる。

「パディントン」とは、英国生まれの作家マイケル･ボンド氏の児童文学に登場するクマ。パディントンの物語は65年以上にわたり、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている。

「パディントン」(C)P&Co. Ltd. 2025

