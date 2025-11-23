Àîºê»Ô¤È¤«¤ï¤µ¤­¤Î¤ê¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¤«¤ï¤µ¤­¤Î¤ê¤â¤Î¥Õ¥§¥¹¥¿¡×¤¬22Æü¡¢Àîºê»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¥«¥ë¥Ã¥Ä¤«¤ï¤µ¤­¡¢ÉÙ»Î¸«¸ø±à¡¢Àîºê¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï10·î¤è¤ê¼Â¾Ú¼Â¸³±¿¹Ô¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎAI¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥Ð¥¹¡Ö¤Î¤ë¡¼¤ÈKAWASAKI¡×¡ÊÎáÏÂ8Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³Ãæ¡Ë¤ä2027Ç¯ÅÙ¤Ë¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¼«Æ°±¿Å¾¥Ð¥¹¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Àîºê»Ô¤ÏÃ´¤¤¼êÉÔÂ­¤Ë¤è¤ëÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Î¸ºÊØ¤Ê¤É¡¢¸½ºß¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²Ý