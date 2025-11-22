°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬11·î19Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÔÈà½÷¤¬½ÐÍè¤¿¤·¤ó¡ª±óµ÷Î¥¤À¤±¤É´èÄ¥¤ë¤·¤ó¤è¡¼¢ö¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼ã¤¤½÷À­¤È»Ø¥Ï¡¼¥È¤ÇËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦¡ÈÎø¿ÍÉ÷¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¸½ºß¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï6Ëü¤¤¤¤¤Í¡¢2700¥ê¥Ý¥¹¥È¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X¤Ë¤Ï¡Ô¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡ªÈà½÷¤µ¤ó¤ÈËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡Õ¡Ô½ã¿è¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ¡Ô¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¿å¥À¥¦¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Õ¤È