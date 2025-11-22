¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡ÖÈà½÷¤¬½ÐÍè¤¿¤·¤ó¡ª¡×Åê¹Æ¤Ë±ê¾å¤É¤³¤í¤«½ËÊ¡»¦Åþ¡ÈÊÌ¤Î°ìÌÌ¡ÉÈ¯´ø¤ÇÊÑ²½¤·¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î¸«Êý
¡¡°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬11·î19Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡ÔÈà½÷¤¬½ÐÍè¤¿¤·¤ó¡ª¡¡±óµ÷Î¥¤À¤±¤É´èÄ¥¤ë¤·¤ó¤è¡¼¢ö¡Õ¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼ã¤¤½÷À¤È»Ø¥Ï¡¼¥È¤ÇËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦¡ÈÎø¿ÍÉ÷¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¸½ºß¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï6Ëü¤¤¤¤¤Í¡¢2700¥ê¥Ý¥¹¥È¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X¤Ë¤Ï¡Ô¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡ªÈà½÷¤µ¤ó¤ÈËö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡Õ¡Ô½ã¿è¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ¡Ô¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¿å¥À¥¦¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Õ¤È²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È±ê¾å¡ÉÂ³¤¤Î¾õ¶·¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¿¤·¤«¤À¡£
¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï1·î¡¢¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ê¿å¥À¥¦¡Ë¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÅö»þ¤ÎÎø¿Í¡¦¥ê¥Á¤µ¤ó¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Øº£Æü¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¡ª¡Ù¡Ø¾¡¼ê¤Ë½ª¤ï¤é¤¹¤Ê¤è¡ª¡Ù¡ØºÇ½é¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤½¤¦¤è¤Ã¡ª¡Ù¤ÈÎÞ¤ÇÁÊ¤¨¤ë»Ñ¤Ïµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¥ê¥Á¤¬ÊÌ¤ì¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ÏÌÀ³Î¤Ç¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢È±¿§¡¦ÉþÁõ¡¦¿©»ö¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡È¼«Ê¬¹¥¤ß¡É¤ò²¡¤·¤Ä¤±¡¢ÂÐÅù¤Ë¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤Î¡È»ÙÇÛÍß¡É¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¸·¤·¤¤ÌÜ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤Û¤«¤Ë¤â¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃË½÷¤¬°ì¸®²È¤Ç¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¡Ø¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£´ë²è¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤Ç¡¢2¿Í¤Î½÷À¤òÆ±»þ¤Ë¸ýÀâ¤Íî¤È¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡ÈÆó¸ÔÎø°¦¡É¤ò´º¹Ô¤·¤¿¤ê¡¢½÷À¤¬¤¤¤Ê¤¤·ä¤Ë¥°¥é¥¹¤òçÓ¤á¤Þ¤Þ¤ï¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤â»ëÄ°¼Ô¤â¥É¥ó°ú¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤À¤¬ºÇ¶á¤Î¡Ø¿å¥À¥¦¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¡ÈÊÌ¤Î°ìÌÌ¡É¤ò¸«¤»¤ë´ë²è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö7·î30ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¡¦¹á¤µ¤ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤òµ¿»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÀî¤Î¸þ¤³¤¦´ß¤ËÉã¤¬¸«¤¨¤ë¾õ¶·¡É¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢º®Íð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ø¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¡ØÎ¹¹ÔÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë»Ñ¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢11·î12ÆüÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÉÔ¼«Í³¤ÊÌ¡ÃÌ²È¡¦ßÀÅÄÍ´ÂÀÏº¤È¶¦±é¡£¥Ý¥ê¡¼¥×¼ê½Ñ¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡È¤É¤¦¼«Ê¬¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤«¡É¤ËÇº¤ß¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤äÇØÃæ¤ËÊ¸»ú¤ÇÅÁ¤¨¤ëÉÔ´ïÍÑ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¤ê¤ò³À´Ö¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¿ô¡¹¤Î¡ÈÏµé´¡É¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤Õ¤È¸«¤»¤ë¼å¤µ¤äÍ¥¤·¤µ¤Ë¡¢À¤´Ö¤â¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤â¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¤è¤¯¤â°¤¯¤â¡È¿Í´Ö¤é¤·¤¤¡ÉÅÀ¤Ç¤¹¡£Ê¢¹õ¤µ¡¢²¼¿´¡¢µã¤Ãî¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¡¢±£¤·¤Þ¤»¤ó¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï¤½¤³¤Ë¡¢Ì¯¤ÊÀ¿¼Â¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢±ê¾å¤·¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¶õµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¼«¤é¤ò¡Ö¹ñÌ±¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤È¸Æ¤ó¤À¥¯¥í¤Á¤ã¤ó¡£¤¤¤Þ¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ë°·¤ï¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£