ソフトボール女子日本代表で五輪３大会メダルのレジェンド・上野由岐子（ビックカメラ高崎）が２２日、群馬・高崎市内で取材に応じ、来季現役続行を明言した。「特別けがをしたり、投げられなくなったりすることがない限り、１年でも長く選手をやっていきたいという思いに変わりはないです」と意欲を燃やした。実業団２５季目は、４月に通算２５０勝、１０月には通算２５００奪三振の前人未踏の記録を打ち立てた。中盤からは先