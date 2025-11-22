◇ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会（2025年11月21日東京D）マリナーズの球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏も映像で追悼メッセージを寄せた。長嶋さんに会うたびに「野球に対する真っすぐな思いとあふれ出る品格に感銘を受けていました」といい、「そのお姿はいつもキラキラと輝き、オーラとはこういうものかと驚いたのを鮮明に覚えています」と思い出を語った。長嶋さんは多くの野球ファンか