º¸¤«¤é¤¿¤±¤·¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡Ê£²£°£±£°Ç¯¡ÖÅì¥¹¥Ý±Ç²èÂç¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤Ç¡ËÅì¥¹¥ÝWEB

¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó»àµî¤ËÊü¿´¡Ö³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¡×

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

  • ¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤¬3Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ø¤ÎÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿
  • ¡Ö³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Èµ¤¤¬È´¤±¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡×¤ÈÅÇÏª
  • ¡Ö¿ô½½Ç¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦´¶¾ð°Ê¾å¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿
µ­»ö¤òÆÉ¤à

´ØÏ¢¤ÎºÇ¿·¥Ë¥å¡¼¥¹

Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬»àµî

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±ÄÉÅé¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ªµÙ¤ß²¼¤µ¤¤¤Þ¤»¡× 2025Ç¯6·î3Æü 16»þ27Ê¬
  • Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ
    ¼Ö¤¤¤¹¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬¹æµã¡Ö¥Ö¥ï¡¼¤Ã¤Æµã¤«¤ì¤Æ¡×¥¹¥é¥ó¥×¤ÎÌ¾Áª¼ê¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÄ¾ÀÜ»ØÆ³¡ÄËÜ¿Í¤âÎÞ¡Ö¤³¤ì¤¬µð¿Í·³¤À¡× 2025Ç¯6·î3Æü 15»þ15Ê¬
  • NHKÄ«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àtake_me_1103¤è¤ê¡Ë
    ¡ÚÄ«¥É¥é¡¦¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Û¡Ö¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤­È´¤¤¤Æ¡×Àï»þÃæ¡¢É×¤¬ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤ò¡Ä¡× 2025Ç¯6·î3Æü 17»þ13Ê¬
  • ÆÁ¸÷ÏÂÉ× ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.
    ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤óë¾Êó¤Ë¡Ö¼«Á³¤ËÎÞ¤¬¤ï¤¤¤Æ¤­¤¿¡×¡¡Æ´¤ìÂ³¤±¤¿Æü¡¹¤ËÊÌ¤ì¡Ö°ÎÂç¤Ê¤â¤Î¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡× 2025Ç¯6·î3Æü 16»þ53Ê¬
  • À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¡Ú¼Ì¿¿¡§·ªÌÚ°ì¹Í¡Û
    ÃæÆüOB¤¬¡È·Ù²ü¡É¤¹¤ë¸òÎ®Àï¡¡¹ë²ÚÀèÈ¯¿Ø¤Ë160¥­¥í¹äÏÓ¡Ä»ØÅ¦¤·¤¿¥»¡¦¥Ñ¤Î°ã¤¤ 2025Ç¯5·î29Æü 20»þ39Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. ¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤ÎÊó¹ð¤Ë¡Ö¼ä¤·¤¤¡×
    2. 2. °ìÌÐ Éã¤Î¡Ö°ä»ºÊü´þ¡×¤Ç¤­¤ë¤«
    3. 3. ¾®¼¼Å¯ºÈ¤Î¡ÖËÜ²»¡×¤Ë»ØÅ¦Áê¼¡¤°
    4. 4. Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÁòµ· ÁÓ¼ç¤Ï¼¡½÷
    5. 5. »ÄÇ°¤Ê¿Í GACKT¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Á¥¯¥ê
    6. 6. ½÷À­»àË´ À¤ÂÓ¼ç¤Ï¸©³°¤Ç»àË´
    7. 7. Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó»àµî °ìÌÐ¥³¥á¥ó¥È
    8. 8. ÆÍÁ³²ÈÄÂ2.5ÇÜ ½»Ì±¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÂàµî
    9. 9. »°»³¤Î²ÃÆþ¤Ï¥´¥ê²¡¤·¤À¤Ã¤¿¤«
    10. 10. ¾®ÁÒÍ¥»Ò ´é¤«¤é¡ÖÆæ¤Î¶Ý¡×Â³¡¹
    1. 11. ²È¤Ç¥Í¥³100É¤°Ê¾å¤¬ÂçÎÌ»à ·§ËÜ
    2. 12. ¤æ¤¿¤Ü¤ó ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¥È¥é¥Ö¥ë?
    3. 13. ¹Ö»Õ¤¬11¿Í¤Î¼õ¸³ÎÁÃåÉþ¤« ·²ÇÏ
    4. 14. ¾®ÀôÇÀÁê¡Ö¤³¤á¤«¤ß¡×¤Ë°ÛÊÑ¤«
    5. 15. ¥Ò¥°¥ÞOSO18¤Ï¡Ö¶ËÅÙ¤ÎÆù¿©¡×
    6. 16. TDL¤Ç½÷»ùÍðÆ®¡ÖÀäÂÐµö¤»¤Ê¤¤¡×
    7. 17. Ã¦Áö¥«¥á¿À²óÅú¥¤¥é¥¹¥ÈÏÃÂê
    8. 18. ¥¤¥ª¥ó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ ¹ÔÎó¤âÇä¤ì»Ä¤ë
    9. 19. 63Ëü±ß¤Ç3¿Í¾è¤ì¤ë »°ÎØ¼«Æ°¼Ö
    10. 20. É×»¦³²orÃæÀä ¤³¤ÎÀ¤¤ÇºÇ°­¤Î2Âò
    1. 1. ½÷À­»àË´ À¤ÂÓ¼ç¤Ï¸©³°¤Ç»àË´
    2. 2. ÆÍÁ³²ÈÄÂ2.5ÇÜ ½»Ì±¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÂàµî
    3. 3. ²È¤Ç¥Í¥³100É¤°Ê¾å¤¬ÂçÎÌ»à ·§ËÜ
    4. 4. ¹Ö»Õ¤¬11¿Í¤Î¼õ¸³ÎÁÃåÉþ¤« ·²ÇÏ
    5. 5. ¾®ÀôÇÀÁê¡Ö¤³¤á¤«¤ß¡×¤Ë°ÛÊÑ¤«
    6. 6. ¥Ò¥°¥ÞOSO18¤Ï¡Ö¶ËÅÙ¤ÎÆù¿©¡×
    7. 7. Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤Ë½÷»ù Ï¢·È¤ÇÊÝ¸î
    8. 8. ¥¤¥ª¥ó¤ÎÈ÷ÃßÊÆ ¹ÔÎó¤âÇä¤ì»Ä¤ë
    9. 9. ÌÐÍº¤µ¤ó»àµî Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬¾ÃÅô
    10. 10. É×»¦³²orÃæÀä ¤³¤ÎÀ¤¤ÇºÇ°­¤Î2Âò
    1. 11. ¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿»ô¤¤¼ç¤òµß¤Ã¤¿¸¤
    2. 12. ÎÁÍý¤ËÈ±¡ÄÅ¹°÷¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤È¯¸À
    3. 13. ºî¶È°÷½ÅÂÎ ´éÉÕ¶á¤ËÅ´¶Ú»É¤µ¤ë?
    4. 14. É×¤¬À­²Ã³²¤Ç·ºÌ³½ê¤Ø ºÊ¤Î·èÃÇ
    5. 15. µë¿©¤ÎÊÆÈÓ¤Ë¹õ¤¤¥«¥Ó ¿ÀÆàÀî
    6. 16. ³«ºÅ ¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Ö1¸Ä¤â¤é¤¨¤ë¡×
    7. 17. ½÷À­ÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤« Á´ÍçÃË¤òÂáÊá
    8. 18. ·î17Ëü°Ê¾å¤Î¿©Èñ »³Èø»á¤Îµ¿ÏÇ
    9. 19. ²ÏËÜ ¤¦¤ÄÉÂ¸øÉ½¸å¤Î¿´¶­¹ðÇò
    10. 20. Ãæ³ØÀ¸10¿ÍÈÂÁ÷ ¼Â¸³Ãæ¤ËÅÇ¤­µ¤
    1. 1. ·Ù»¡¡Ö¸«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×·ãÎõ°­½­
    2. 2. É×¤¬±ç½õ¸òºÝ ÍýÍ³¤Ë¥É¥ó°ú¤­
    3. 3. Ãæ¹ñ¡Ö¥Ñ¥ó¥ÀÂßÍ¿¡×¤ËÆ°¤­
    4. 4. È÷ÃßÊÆ30Ëüt »Ô¾ì¤ËÎ®¤ì¤Ê¤¤¥ï¥±
    5. 5. ´Ú¹ñ¡ÖÎò»ËÌäÂê¡×¿·À¯¸¢¤ÎÆ°¤­¤Ï
    6. 6. ¼«Ì±¤¬¡Ö¤ª¥Ð¥«¥¿¥ì¥ó¥È¡×ÍÊÎ©¤«
    7. 7. Âçºå»Ô¿¦°÷"¥³¥ÍºÎÍÑ"¤Î¼êÃÊ¤È¤Ï
    8. 8. Î©Ì±¤¬³Ø½Ñ²ñµÄ½¤Àµ°Æ¤òÄó½Ð¡¡ÆÈÎ©À­ÌÀµ­¡¢»²±¡Æâ³Õ°Ñ¤Ë
    9. 9. ÅÄÃæ¹¯É×»á¡¢²£ÉÍ»ÔÄ¹Áª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÀµ¼°É½ÌÀ¡Ö³«¹ñ¤Î¾ì½ê¤«¤éÆüËÜ¤ò²þ¤á¤ë¡Ø²þ¹ñ¡Ù¤ò¡×
    10. 10. Æ´¤ì¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó»àµî¤Ï¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤È¼óÁê
    1. 11. È¿¼Ò¤È·ëº§? Äº¤­½÷»Ò¤ËSNSÀäË¾
    2. 12. ·»¤òÄï¤¬»É»¦ Êì¤¬¸ì¤Ã¤¿Á´ÍÆ
    3. 13. ÀÐÇË¼«Ì±¡Ö»²±¡ÁªÀïÎ¬¡×¥À¥ÀÏ³¤ì¤ÎÂÎ¤¿¤é¤¯¡ÄÎ®½Ð¤Î¡ÈÆâÉô»ñÎÁ¡É¤Ç¤ÏÌîÅÞ¶¦Æ®¤ò¥Ô¥ê¥Ô¥ê·Ù²ü
    4. 14. ²áµî¤ÎÂç»ö·ï¤Ë¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¼ã¼Ô
    5. 15. 600±ß¤Î²ñ·×¤Ë1100±ß Å¹°÷¤Î¼çÄ¥
    6. 16. ¡Ö¤ª¤µ¤ï¤ê¥­¥ã¥ó¥×¡×¤Î¼ÂÂÖ
    7. 17. ¡ÖÆüËÜÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤Ø¤º¤ÞÎÞ¤Î¹ðÇò
    8. 18. ÇÛ¿®¼Ô¤Î¹Ô°Ù¤Ë¥Ë¥È¥ê¡Ö»ß¤á¤Æ¡×
    9. 19. ¤ªÊÆ¤Ë¼Õ¤ì¡Ö²ÈÃÜÍÑ¤À¤í¡×ÊªµÄ
    10. 20. ¡Ö·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¿©ÉÊ¡×»ÄÇ°¤Ê¿©¤ÙÊý
    1. 1. TDL¤Ç½÷»ùÍðÆ®¡ÖÀäÂÐµö¤»¤Ê¤¤¡×
    2. 2. ÂæÏÑ¥³¥í¥ÊµÞÁý¡¢6·îËö¤ËÇÈÍð
    3. 3. ´Ú¹ñÂçÅýÎÎÁª ÍûºßÌÀ»áÅöÁª³Î¼Â
    4. 4. ¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¡Ö200cc¡×¤ÎÌäÂêÅÀ
    5. 5. ¡Ö¤ª¤è¤½1Ãû±ß¤ÎÂ»³²¡×¤Ë¾×·â
    6. 6. ÊÆ´Ú´Ø·¸ ÍûºßÌÀ»áÅöÁª¤Ç¹¥µ¡
    7. 7. ¥¯¥ê¥ß¥¢¶¶ºÆ¤ÓÇúÇË¤Î¾×·â
    8. 8. Ê©¥É¥ì¥Õ¥å¥¹ÑÍºá 130Ç¯±Û¤·¾º¿Ê
    9. 9. Ãæ¹ñ »È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ï¥Á¤ÎÁã
    10. 10. ÊÆ¤ÇÍÜÉãÌµºá 16Ç¯¸å¤Î¾×·âÈ½·è
    1. 11. ´Ú¹ñÂçÅýÎÎÁª ÅöÁª³Î¼Â¤òÊóÆ»
    2. 12. ÏÂÊ¿¤ÏÊ£»¨ ÏªÊóÆ»´±¤¬¸ÀµÚ
    3. 13. ´Ú¹ñÂçÅýÎÎÁª Íû»á¤¬ÆÈÁö¤«
    4. 14. Ãæ¹ñ »È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ï¥Á¤ÎÁã
    5. 15. Íö¤Î¼óÁê¤¬¼­°Õ ÁíÁªµó¼Â»Ü¤â?
    6. 16. ¡Ö²Ð±êÉÓ»ö·ï¡×¤ÇÊÆÀ¯ÉÜ¤¬¶¯²½¤Ø
    7. 17. ¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¼óÁê ¿®Ç¤ÅêÉ¼¤Ø
    8. 18. ¥Þ¥¹¥¯»á¤ÎÊóÆ» Êì¿ÆÀµÂÎ¤ËÃíÌÜ
    9. 19. ¹ë½£ Á´¹ñºÇÄãÄÂ¶â¤ò°ú¤­¾å¤²¤Ø
    10. 20. ÊÆ¹ñ ¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¡Ö¸·¤·¤¤¡×Í×µá
    1. 1. ¾Ú·ô¾è¤Ã¼è¤ê¡Ö°Õ³°¤ÊÎ®½Ð·ÐÏ©¡×
    2. 2. ¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ °ìÉô¤ÇÈÎÇäµÙ»ß¤Ø
    3. 3. ¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê3¼Ò È÷ÃßÊÆ¤òÈÎÇä¤Ø
    4. 4. Âß¶â¸Ë¤Ç¸½¶â¤òÍÂ¤«¤é¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ø
    5. 5. ÇÀ¶¨¤Ï°­¤ÎÁÈ¿¥¤«?¼Â¾ð¤òÌÀ¤«¤¹
    6. 6. ¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ø¤Î½Ð»ñ¤Ë°Å±À¤«
    7. 7. Âà¿¦Âå¹Ô»È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤À¤Ã¤¿? Â¨Åú
    8. 8. ¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò È÷ÃßÊÆÈÎÇä¤Ø²ÃÂ®
    9. 9. ¥í¡¼¥½¥ó 23Ç¯»º¤ª¤Ë¤®¤êÈ¯Çä¤Ø
    10. 10. ²Æ¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹335Ëü±ß °Õ³°¤Ê´ë¶È
    1. 11. ¥â¥Ç¥ëËö´ü¤Ç¤â 2ÇÜÇä¤ì¤¿ÍýÍ³
    2. 12. ¥ß¥¹Ï¢È¯¤Ç¥¯¥Ó¤â Å¬Ë¡¤ÎÍýÍ³¤Ï
    3. 13. ºÇ¶¯¤ÎÁëºÝ¼Ò°÷ ÌÜ»Ø¤¹ÊýË¡¤Ï
    4. 14. CREA ¿ÍÀ¸ÁêÃÌÆÃ½¸¤Ï30Ç¯¤Ö¤ê
    5. 15. ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×Å¾ÇäÌäÂê¡¢·Ð±Ä¤Î¥×¥í¤¬¹Í¤¨¤¿¡ÖÅ¾ÇäÂÐºö¡×¤¬¥ÉÀµÏÀ¤¹¤®¤Æ¥Õ¥¡¥ó·ãÅÜ
    6. 16. Åê»ñ²È¸ì¤ëÂ»ÀÚ¤ê·ù¤¤¤ÎÆÈ¼«ÀïÎ¬
    7. 17. ¤ª¤·¤ã¤ìÉô²°ºî¤ê¼ÂÎã½¸
    8. 18. ¹ñÌ±Ç¯¶â 60ºÐ¤«¤é¤âÄÉÇ¼²ÄÇ½¤«
    9. 19. ¤Þ¤ë¤ÇÌë¶õ¡ª¼·Í¼¸ÂÄêÍÓæ½¤ÎÌ¥ÎÏ
    10. 20. ¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ ¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ëÍýÍ³
    1. 1. ÊÆ¹Ò¶õ²ñ¼Ò 1¿ÍµÒ¤Ë¹â¤¤±¿ÄÂÀÁµá
    2. 2. ¥Ù¥ë¥¯¤¬È÷ÃßÊÆ¤ÎÈÎÇä³«»Ï
    3. 3. 100Ç¯Ì²¤ëÊÆÀø¿å´Ï¤ËÇ÷¤ë
    4. 4. ¥È¥é¥ó¥×»á ´ØÀÇ¾å¤²²¼¤²50²ó
    5. 5. Apple¤¬AR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¡ÖVision Pro¡×¤òÈ¯É½¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤¤¤¦À©¸Â¤«¤é²ò¤­Êü¤¿¤ì¹¥¤­¤Ê¾ì½ê¤Ç¹¥¤­¤Ê¥¢¥×¥ê¤òÌÜ¤È¼ê¤ÈÀ¼¤ÇÁàºî²ÄÇ½¤Ë
    6. 6. ÀäÌÇ¥é¥¤¥ó²¼¤ÎÀ¸Â¸ÀïÀþ
    7. 7. COMPUTEX TAIPEI 2025 - ¥±¡¼¥¹¤ä¥¯¡¼¥é¡¼¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å¸¼¨ÉÊ¤ò¼Ì¿¿¤Ç°ìµ¤¤Ë¾Ò²ð
    8. 8. ¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ 8¼ï¤Î¤ªÊÛÅöºþ¿·
    9. 9. ¥¢¥â¥¸¤ä¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¤¬ºÇÂç39%OFF
    10. 10. ¾­Íè¤ËÀäË¾¤·¤Æ¤¤¤¿Âç³ØÀ¸¤¬ChatGPT¤Ë½Ð²ñ¤¤¿ÍÀ¸µÕÅ¾¡ª ¡ÖÂÕ¤±¼Ô¡×¤È¤ÏºÍÇ½¤Ê¤Î¤«!¡©
    1. 11. »Ø°µ¤Î¶¯¤µ¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È»Ø°µ´ï¶ñ¡Ö¥³¥ê¥È¥ì¥ë¡¼¥Î¡×
    2. 12. LINEÅÅÏÃ&¥Ó¥Ç¥ªÅÅÏÃ »È¤¤Êý²òÀâ
    3. 13. ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î²óÅ¾¼°¥·¥§¡¼¥Ð¡¼
    4. 14. TCL¤¬98V·¿¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤È¿·¤·¤¤C¥·¥ê¡¼¥º3¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥È¡ÜMini LED¤Î¹â²è¼Áµ»½Ñ¤ÇÂç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¡ª
    5. 15. ASUS¤Î·ÈÂÓWindows¥²¡¼¥àµ¡¡ÖROG Ally¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¡¡¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥²¡¼¥à¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊËüÇ½¥Þ¥·¥ó
    6. 16. ³¹¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤à¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¡Ö³¹±é½Ð¥¯¥é¥¦¥É YOI-en¡×¡¢Ìë¤Î³¹¤¬É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë
    7. 17. ChatGPT¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÍýÏÀ¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¤Î¤«¡©½ÅÍ×ÏÀÊ¸24¸Ä¤Þ¤È¤á
    8. 18. Apple¤«¤éM2¥Á¥Ã¥×ÅëºÜ¤Î15¥¤¥ó¥Á¡ÖMacBook Air¡×¤¬ÅÐ¾ì¡¢15¥¤¥ó¥Á¥Î¡¼¥È¥Ö¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÇö
    9. 19. ÇÀ¶È6¼¡»º¶È²½¤ò¼´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¼Ò²ñµòÅÀ¡ª¥¢¥°¥ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥Ð¥ì¡¼¾ïÁí¡¢¤Þ¤Á¤Ó¤é¤­¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡õÆâÍ÷²ñ
    10. 20. Ç¤Å·Æ²¤¬¥á¥ë¥«¥ê¡¦Yahoo!¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¡¦Yahoo!¥Õ¥ê¥Þ¡¦³ÚÅ·¥é¥¯¥Þ¤ÈÉÔÀµ½ÐÉÊËÉ»ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¼Â»Ü¤Ç¹ç°Õ
    1. 1. ¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®´ë²è¡×¤ËÉÔËþ
    2. 2. ¾ï¼±¤òÊ¤¤¹? ÅâÍÈ¤²¥ì¥·¥Ô¤Ë¶Ã¤­
    3. 3. ÂçÃ«¤Ø¤Î¡Ö¸í¿³¡×¤ËNYÊüÁ÷¶É²ÃÇ®
    4. 4. ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë±óÆ£¹Ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¥À¥¤¥¯¤¬´ë²è¤·¤¿¥É¥Ð¥¤Í¥¾¡Î¹¹Ô¤òÁáÂà¤·¤¿¥ï¥±¤È¤Ï ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¢¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×
    5. 5. Ì¾ÍÀ´ÆÆÄ Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó»àµî89ºÐ
    6. 6. ¡Ö¿Í´ÖÎÏ¤¬¤¹¤´¤¤¡×µ³¼ê¤Ë¾Î»¿
    7. 7. ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ö¸áÁ°Ãæ¤Ï²¿¤â¤Ç¤­¤º¡×
    8. 8. Éüµ¢¤Î¥È¥é¥¦¥È¡¢¶¼°Ò¤ÎÂÇÎ¨.571
    9. 9. ÂçÃ«23¹æ¤ÎÈôµ÷Î¥¤ÏÂ¬ÄêÉÔÇ½?
    10. 10. Ä¤Ìä¤Î²¦»á¤ò°ìÌÐ¤È»°Æà¤¬ÂÐ±þ
    1. 11. ¥Þ·³ÇØÈÖ¹æ¡Ö51¡×°ÛÎã¤Î±Êµ×·çÈÖ
    2. 12. °¤Éô´ÆÆÄ¤â¶Ã¤¤¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¿©Íß
    3. 13. Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó»àµî¡Ö¥»¥³¥à¡×ÄÉÅé
    4. 14. ½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¤ÎÍÆÂÖ ·»¤¬Êó¹ð
    5. 15. ¥É·³¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¥¯¥í¡¼¥¶¡¼À©¤Ø
    6. 16. ÂçÃ«¤¬Ä¹Åè»áÄÉÅé ¼Ì¿¿3Ëç¸ø³«
    7. 17. ¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤é¤âÄ¹Åè¤µ¤óÄÉÅé¤ÎÀ¼
    8. 18. ÂçÃ«2À¤ ¾º³ÊÄ¾Á°¥É¥Ã¥­¥ê¤Ë´¶·ã
    9. 19. ³ÚÅ· 2020Ç¯MLBËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¤Ø
    10. 20. °ÂÉôÍµ°ª¤¬¥Ð¥ë¥µ¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤¿»îÎý
    1. 1. ¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤ÎÊó¹ð¤Ë¡Ö¼ä¤·¤¤¡×
    2. 2. °ìÌÐ Éã¤Î¡Ö°ä»ºÊü´þ¡×¤Ç¤­¤ë¤«
    3. 3. ¾®¼¼Å¯ºÈ¤Î¡ÖËÜ²»¡×¤Ë»ØÅ¦Áê¼¡¤°
    4. 4. Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÁòµ· ÁÓ¼ç¤Ï¼¡½÷
    5. 5. »ÄÇ°¤Ê¿Í GACKT¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Á¥¯¥ê
    6. 6. Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó»àµî °ìÌÐ¥³¥á¥ó¥È
    7. 7. »°»³¤Î²ÃÆþ¤Ï¥´¥ê²¡¤·¤À¤Ã¤¿¤«
    8. 8. ¾®ÁÒÍ¥»Ò ´é¤«¤é¡ÖÆæ¤Î¶Ý¡×Â³¡¹
    9. 9. ¤æ¤¿¤Ü¤ó ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¥È¥é¥Ö¥ë?
    10. 10. ÌÐÍº¤µ¤ó»àµî ¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·Êü¿´
    1. 11. É¸½àÂÎ·¿¤Î¥¢¥ó¥´¥é ½÷À­¤¬ÈãÈ½
    2. 12. ÎëÌÚÊ¡¡Ö¥Þ¥ë¥â¤Î¤ª¤­¤Æ¡×¶¦±é¡¦°²ÅÄ°¦ºÚ¤È¤Î¸½ºß¤Î´Ø·¸À­¹ðÇò
    3. 13. °ÂÆ£¤Ê¤Ä ¶¼°Ò¤Î¿ô»ú¤Ë°å»Õ¶ÄÅ·
    4. 14. ¥¹¥È6¥¨¥ì¥ÊÇÛ¿®Æü¤¬Á°ÅÝ¤·
    5. 15. ¥Ö¥ì¡¼¥¯·Ý¿ÍÂð¤Ç¡Ö¹ü½Ð¤Æ¤­¤¿¡×
    6. 16. ÆÈÎ©¤Î¼Æºé °µÅÝÅª¤Ê¾¡¤ÁÁÈ¤«
    7. 17. ÃæµïÀµ¹­»á¤Î¼Â·» ËÜ²»¤ò¸ì¤ë
    8. 18. ¥ß¥»¥¹Âç¿¹ Æ÷¤ï¤»µ¿ÏÇ¤Î¿¿Áê
    9. 19. Í£°ì¤ÎÇ®°¦¤ÏÊ¡»³²í¼£¤È¤Î·ëº§Àâ
    10. 20. µñ¿©¾É¥­¥â¤¤ ½÷À­¤ò½±¤Ã¤¿Ãæ½ý
    1. 1. 3LDK¤Î°ì¸®²È¤Ë4¿Í ²ÈÂ²¤ÎÇº¤ß
    2. 2. È©¤Ë¥Ï¥ê ËüÇ½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É
    3. 3. ¡Ö°°¥±µÖ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©Åú¤¨¤Ï¤Ò¤é¤¬¤Ê6Ê¸»ú¡ª
    4. 4. Î¥º§¤·¤Æ¡ÖÂ»¤¹¤ë¿Í¡×·èÄêÅª°ã¤¤
    5. 5. ¥³¥¹¥È¥³¤Î¡ÖÇúÎÌ¥Õ¡¼¥É¡×4ÉÊ
    6. 6. ¤·¤Þ¤à¤éÇò¥ì¡¼¥¹¤ÇÃå±Ç¤¨
    7. 7. °å¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ­ Í½´ü¤»¤ÌºÆ²ñ
    8. 8. ¥í¥¤¥º ¥Á¥ç¥³¥ß¥ó¥È¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì
    9. 9. ¡ÖÄáÉñ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©ÃÏ·Á¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿ÀéÍÕ¸©¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡ª
    10. 10. ÀïÎ¬¥Ö¥ì¥Ö¥ì NIKE¤Ø¤ÎÉÔËþÅÇÏª
    1. 11. ¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¤Ë¿©¤ï¤ì¤¿É× ºÊÀä¶ç
    2. 12. ¿Ê²½»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ ¥«¥¤¥ó¥º¤òÀä»¿
    3. 13. ÍÄÃÕ¤Ê¿¦¾ì¤¤¤¸¤á¡Ö¤ª²Û»Ò³°¤·¡×
    4. 14. ¤·¤Þ¤à¤é¥Þ¥Ë¥¢¤¬Àä»¿¤¹¤ëÃíÌÜT
    5. 15. Ç¥¿±ÃæºÊ¤ÈµÁÉã¤ÎÌä¤¤
    6. 16. ¥É¥Ê¥ë¥É·ã¥ì¥¢ÃÂÀ¸Æü¥Ñ¥ì¡¼¥É
    7. 17. tu-hacci¤ÎÂç¿Íµ¤¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë¿·ºî
    8. 18. ¡Ú¿©¤ÙÊüÂê¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û¡È·ã°Â¡õ¹ë²Ú¡É¤Ê¡Ö¿À¤¹¤®¿©¤Ù°û¤ßÊüÂê¡×¤òÈ¯¸«¡ª180Ê¬3,500±ß¡¢¥Æ¥é¥¹¤Ê¤é+60Ê¬¤Ï°Â¤¹¤®!!
    9. 19. ²È¤Ë¤¤¤ëÉ×¤Î´é¤ò¸«¤¿ÅÓÃ¼¡¢¡ÈÅÜ¤ëÍ§¿Í¡É¡ª¡©¼Â¤ÏÁ°Æü¤«¤éÂ³¤¯É×¤Î¹ÔÆ°¤¬¸¶°ø¤Ç¡Ä¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤è¡×¡ÚÉ×ÉØ¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ëÈë·í¡Û
    10. 20. ÃçÎÉ¤¹¤®♡¥¤¥±¥á¥ó·Ý¿Í¡È¥È¥Ã¥È¡É¤Û¤Ã¤³¤êÌ¡ºÍ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃµ¤ë¡ª
    x