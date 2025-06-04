元巨人の松井秀喜氏が４日早朝、ニューヨークから一時帰国。肺炎のため３日午前６時３９分に８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さん＝報知新聞社客員＝の都内にある自宅を弔問した。松井氏は米国時間３日午前２時前にニューヨーク発の航空機に搭乗。羽田空港に日本時間４日午前４時過ぎに到着すると、濃紺のスーツに紺のネクタイを締めた姿で長嶋さんの自宅に向かい、次女の長島三奈さんの出迎えを受けて、亡くなった