ニューストップ > 国内ニュース > 札幌市北区の住宅で両親を刺して殺害したか、41歳息子を再逮捕 北海道 共同通信 札幌市北区の住宅で両親を刺して殺害したか、41歳息子を再逮捕 2025年11月21日 16時18分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 札幌市北区の住宅で10月、55歳女性が殺害され、住人の両親も死亡した事件 11月21日、両親を殺害したとして、殺人の疑いで41歳息子が再逮捕された 女性の弟にあたり、姉に対する殺人容疑で10月に逮捕されていた 記事を読む