札幌市北区の住宅で両親を刺して殺害したか、41歳息子を再逮捕共同通信

札幌市北区の住宅で両親を刺して殺害したか、41歳息子を再逮捕

  • 札幌市北区の住宅で10月、55歳女性が殺害され、住人の両親も死亡した事件
  • 11月21日、両親を殺害したとして、殺人の疑いで41歳息子が再逮捕された
  • 女性の弟にあたり、姉に対する殺人容疑で10月に逮捕されていた
