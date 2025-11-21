安田大サーカスのクロちゃん（48）が21日までに、自身のブログを更新。彼女ができたことを報告した。クロちゃんは「彼女出来たしん!遠距離でも大丈夫だって言われたしん!」とつづり、女性とのショットを投稿した。クロちゃんと女性は指でハートマークを作り、仲むつまじい様子を見せている。クロちゃんは19日にも自身のSNSで「彼女が出来たしん!遠距離だけど頑張るしんよー」と報告していた。クロちゃんは、TBS系で今年1月22日に放