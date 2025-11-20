ドジャースで2年連続世界一を成し遂げた大谷翔平（31）。その活躍をいちばん近くで支えたのが夫人の真美子さん（28）だ。4月に第一子を出産した今年は公の場に姿を見せることが少なかったが、舞台裏で支え続けた真美子さんこそ「MVP妻」に相応しいのではないか──。【写真】真美子さんが“晴れ舞台”に選んだイタリア製のハイブランドワンピース。エレガントな装いベビーカーを押す私服姿の大谷が、ドジャースタジアム内のス