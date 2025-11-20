「高配当・優待株は王道」は本当？ 5年で種銭を33倍にした個人投資家が語る“スピード感”の決定的違い大学時代からアニメや声優が好きな“典型的なモテないオタクの理系男子”が、入社した会社でボーナスを貯めた300万円を元手に株式投資をスタート。元手300万円を2年で10倍の3000万円に増やした。さらにその3000万円を1年で5000万円に増やした。結局、しっかりとリスク管理をしながらわずか5年で働きながら資産1億円を突破！ そ