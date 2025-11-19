配達先で見つけた小さな差し入れがSNSで大反響。善意の行為に感動が広がる一方、「見知らぬ人からもらう飲食物は不安」と警戒する声も上がった。賛否が分かれるなか、当事者の配達員が明かした本音とは──。 【画像】トラックを運転して配達をする女性 「涙いいっすか」配達員が感動したメッセージ 投稿したのは男性配達員・しょうたんさん。ある家に荷物を届けた際、宅配ボックス近くに置かれていたのは、手書きのメッ